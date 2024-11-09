مصدر أوكراني لرويترز: استهداف مصنع روسي للبارود والأسلحة في تولا بمسيرات

كشف مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز أن أوكرانيا استهدفت وأصابت مصنع أليكسينسكي الروسي الكيميائي الذي ينتج البارود والذخيرة والأسلحة في منطقة تولا خلال هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.



وأوضح المصدر أن الهجوم جزء من استراتيجية أوسع يتم بموجبها استهداف مصانع الذخيرة التي تدعم صناعة الدفاع في روسيا والحرب التي تشنها على أوكرانيا.