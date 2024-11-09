إيران تتهم ألمانيا بـ"تجاهل" حقيقة أن شارمهد كان "إرهابيًا"

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ألمانيا "بتجاهل حقيقة" أن جمشيد شارمهد كان "إرهابيًا" في سياق الأزمة الدبلوماسية بين برلين وطهران التي أثارتها وفاة المعارض الحائز الجنسية الألمانية في إيران.



وقضى جمشيد شارمهد الذي عرف خصوصًا بتصريحاته المناوئة للنظام الإيراني على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية في سجن في إيران في أواخر تشرين الأول.



وأصدرت محكمة في طهران في شباط 2023 حكمًا بالإعدام في حق شارمهد لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدًا في شيراز (جنوب) في نيسان 2008 أوقع 14 قتيلًا ونحو 300 جريح.



وفي بادىء الأمر، قالت طهران إنها نفذت حكم الإعدام الصادر في حقه قبل أن تقول إن وفاته حدثت قبل إعدامه، ما يدفع إلى الظن أنه توفي لأسباب طبيعية.



وأثار الإعلان عن إعدام شارمهد أزمة دبلوماسية مع برلين التي استدعت سفيرها في إيران وأغلقت ثلاث قنصليات إيرانية في ألمانيا.