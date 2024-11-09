مسؤول لرويترز: قطر ستنسحب من الوساطة لحين إبداء حماس وإسرائيل إستعدادًا للتفاوض

أفاد مسؤول مطلع رويترز اليوم السبت بأن "قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى تبدي حماس وإسرائيل استعدادًا صادقًا للعودة إلى طاولة المفاوضات".



ولفت المسؤول إلى أن الدولة الخليجية خلصت أيضًا إلى أن "المكتب السياسي لحماس في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه".