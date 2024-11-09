قطر: جهود وقف إطلاق النار في غزة معلقة حالياً

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت ان جهودها في التوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "معلقة في الوقت الحالي".



وقالت الوزارة: "أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".



وقالت قطر: "الأنباء المتعلقة بالمكتب السياسي لحماس في الدوحة غير دقيقة".



