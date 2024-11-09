الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة تابعة لترامب تنفي صلتها بخطة سلام في أوكرانيا تحدث عنها خبير جمهوري
أخبار دولية
2024-11-09 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لجنة تابعة لترامب تنفي صلتها بخطة سلام في أوكرانيا تحدث عنها خبير جمهوري
أعلنت لجنة الانتقال الرئاسي التابعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت ان عضو الحزب الجمهوري الذي حدد بعض الخطوط العريضة المحتملة لخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة في أوكرانيا لم يكن يتحدث نيابة عن ترامب.
وكان برايان لانزا، وهو خبير جمهوري مخضرم تعاقد مع حملة ترامب الرئاسية هذا العام، قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن إدارة ترامب ستطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “رؤية واقعية للسلام”.
وأضاف أن أولوية الإدارة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا ستكون إحلال السلام وليس استعادة الأراضي المفقودة، ومنها شبه جزيرة القرم.
وردا على ذلك، نفى متحدث باسم لجنة الانتقال الرئاسي أن يكون لانزا يتحدث باسم ترامب.
وقال المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه “برايان لانزا كان متعاقدا مع الحملة… وهو لا يعمل لصالح الرئيس ترامب ولا يتحدث باسمه”.
أخبار دولية
تابعة
لترامب
صلتها
أوكرانيا
جمهوري
التالي
روسيا لا ترى سببا لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة
وزير الطاقة التركيّ: أردوغان سيزور السعودية الاثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-10
قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: تنفيذ القرار 1701 يقع على عاتق الطرفين نفسيهما واليونيفيل مكلفة بدعم التنفيذ
آخر الأخبار
2024-10-10
قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: تنفيذ القرار 1701 يقع على عاتق الطرفين نفسيهما واليونيفيل مكلفة بدعم التنفيذ
0
آخر الأخبار
2024-10-10
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير عن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وتضغط على إسرائيل للحصول على التفاصيل
آخر الأخبار
2024-10-10
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير عن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وتضغط على إسرائيل للحصول على التفاصيل
0
صحف اليوم
2024-11-08
"السلامة مؤمّنة بكل الظروف"... هذا ما قاله مستشار رئيس مجلس إدارة الـMEA لشؤون السلامة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
2024-11-08
"السلامة مؤمّنة بكل الظروف"... هذا ما قاله مستشار رئيس مجلس إدارة الـMEA لشؤون السلامة لـ"الجمهورية"
0
أخبار لبنان
2024-11-07
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس سيزور بيروت: سياسة ترامب الوصول الى سلام دائم..ونحضّر لاتفاق نووي جديد
أخبار لبنان
2024-11-07
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس سيزور بيروت: سياسة ترامب الوصول الى سلام دائم..ونحضّر لاتفاق نووي جديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:35
قطر: جهود وقف إطلاق النار في غزة معلقة حالياً
أخبار دولية
14:35
قطر: جهود وقف إطلاق النار في غزة معلقة حالياً
0
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
0
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
0
أخبار دولية
10:03
مسؤول لرويترز: قطر ستنسحب من الوساطة لحين إبداء حماس وإسرائيل إستعدادًا للتفاوض
أخبار دولية
10:03
مسؤول لرويترز: قطر ستنسحب من الوساطة لحين إبداء حماس وإسرائيل إستعدادًا للتفاوض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:30
تحية محبة من نيقولا معوض لعناصر الدفاع المدني: "أبطالنا"
فنّ
12:30
تحية محبة من نيقولا معوض لعناصر الدفاع المدني: "أبطالنا"
0
أمن وقضاء
14:29
طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور
أمن وقضاء
14:29
طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور
0
آخر الأخبار
13:58
غارات متتالية على النبطية
آخر الأخبار
13:58
غارات متتالية على النبطية
0
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
بعض المطاعم والملاهي الليلية صامد رغم الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا
0
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
أمن وقضاء
13:36
آثار الحرب الإسرائيلية على الإقتصاد اللبناني: تدمير الأسواق التجارية وإغلاق المحال
0
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
أخبار دولية
13:34
من غزة إلى قطر: قصة طفل فقد وطنه ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الحرب
0
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
أخبار دولية
13:33
عدم ثقة الإسرائيليين بمتخذي القرار تتعمق…
0
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
أمن وقضاء
13:29
أدراج بعلبك تناشد الضمير العالمي وبيوتها تحفظ رائحة شهدائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النازحون في لبنان تحت وطأة الحرب: تحديات صحية ومعيشية متفاقمة مع إقتراب الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حريق كبير في الحمرا والسبب: مولدات الكهرباء
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
خبر عاجل
02:44
حريق كبير في موقف للسيارات في شارع الحمرا... (فيديوهات)
2
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
حال الطقس
02:16
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار غزيرة الأحد واحتمال تشكل سيول
3
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
خبر عاجل
08:21
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على وسائل تركها عناصر حزب الله وراءهم في منطقة شبعا ودمرنا بنى تحتية
4
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
01:02
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية
5
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
خبر عاجل
11:19
خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنَيسة الى ١٠ وحدث بعلبك الى ٦ لتصبح حصيلة اليوم ١٦ شهيدًا في بعلبك الهرمل
6
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
أخبار لبنان
03:58
الدفاع المدني سيطر على حريق الحمرا... ريمون خطار للـLBCI: هناك أضرار كبيرة (فيديو وصور)
7
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
خبر عاجل
09:44
مسؤول مطلع لرويترز: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات
8
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
فنّ
07:11
وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More