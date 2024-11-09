لجنة تابعة لترامب تنفي صلتها بخطة سلام في أوكرانيا تحدث عنها خبير جمهوري

أعلنت لجنة الانتقال الرئاسي التابعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت ان عضو الحزب الجمهوري الذي حدد بعض الخطوط العريضة المحتملة لخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة في أوكرانيا لم يكن يتحدث نيابة عن ترامب.



وكان برايان لانزا، وهو خبير جمهوري مخضرم تعاقد مع حملة ترامب الرئاسية هذا العام، قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن إدارة ترامب ستطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “رؤية واقعية للسلام”.



وأضاف أن أولوية الإدارة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا ستكون إحلال السلام وليس استعادة الأراضي المفقودة، ومنها شبه جزيرة القرم.



وردا على ذلك، نفى متحدث باسم لجنة الانتقال الرئاسي أن يكون لانزا يتحدث باسم ترامب.



وقال المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه “برايان لانزا كان متعاقدا مع الحملة… وهو لا يعمل لصالح الرئيس ترامب ولا يتحدث باسمه”.