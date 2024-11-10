قناة المسيرة: عدوان أميركي بريطاني على صنعاء وعمران

ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في اليمن وسكان أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومناطق أخرى.