بوتين يأمر العاملين في وزارة الداخلية بتكثيف جهودهم لقمع التطرف

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاملين في وزارة الداخلية اليوم السبت (الأحد بتوقيت روسيا) بتكثيف جهودهم لقمع التطرف داخل البلاد.



وقال بوتين في رسالة تهنئة لموظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم المهني الذي يُحتفل به في روسيا في العاشر من تشرين الثاني "يتوقع المواطنون الروس اليوم مزيدا من التفاني والنتائج الجديدة منكم في جميع مجالات العمل الرئيسية".



وأضاف "زيادة العمل والعمليات الاستباقية ضروريان أيضا لقمع التطرف. فهو يهدد سيادتنا ونظامنا الدستوري وسلامة الناس".