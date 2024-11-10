طالبان في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب29 في أذربيجان

اعلنت وزارة الخارجية الأفغانية إن مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية سيحضرون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب29 في أذربيجان

التي تبدأ هذا الأسبوع.



وهذه أول مرة تشارك طالبان في القمة منذ استيلاءها على السلطة في 2021.