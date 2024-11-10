روسيا: مطار شيريميتييفو يعلق استقبال الرحلات بسبب هجوم بطائرات مسيرة

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر قناتها على تطبيق تيليغرام اليوم، أن مطار شيريميتييفو في موسكو توقف موقتا عن استقبال الرحلات الجوية بسبب هجوم بطائرة مسيرة.



وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا هاجمت موسكو اليوم بما لا يقل عن 32 طائرة مسيرة، في أكبر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة الروسية حتى الآن.