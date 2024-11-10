مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الأربعاء

أعلنت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران الأربعاء المقبل وسيبدأ المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين في اليوم التالي.