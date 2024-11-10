الإمارات تقر خطة خمسية لبناء طرق جديدة بتكلفة 3.7 مليار درهم

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم، عن حاكم الإمارة ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقر خطة خمسية لبناء طرق جديدة.



وأفاد المكتب بأن الخطة تتضمن 21 مشروعا بإجمالي 634 كيلومترا بتكلفة 3.7 مليار درهم.