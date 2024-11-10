الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية السعودي يترأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية
أخبار دولية
2024-11-10 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية السعودي يترأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية
ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الرياض اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غداً الاثنين.
وتأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني 2023، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.
وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
أخبار دولية
فيصل بن فرحان
الرياض
القمة العربية والإسلامية غير العادية
التالي
قناة المسيرة: عدوان أميركي بريطاني على صنعاء وعمران
لجنة تابعة لترامب تنفي صلتها بخطة سلام في أوكرانيا تحدث عنها خبير جمهوري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:58
بو حبيب إلتقى في الرياض وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا وتركيا ومصر
أخبار لبنان
10:58
بو حبيب إلتقى في الرياض وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا وتركيا ومصر
0
أخبار لبنان
06:42
ميقاتي في الرياض لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية - الاسلامية
أخبار لبنان
06:42
ميقاتي في الرياض لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية - الاسلامية
0
أخبار لبنان
06:28
بو حبيب في الاجتماع الوزاري في الرياض: لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني
أخبار لبنان
06:28
بو حبيب في الاجتماع الوزاري في الرياض: لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب اللبناني
0
آخر الأخبار
06:25
ميقاتي يصل الى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
آخر الأخبار
06:25
ميقاتي يصل الى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
0
أخبار دولية
11:03
رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران في خطوة نادرة
أخبار دولية
11:03
رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران في خطوة نادرة
0
أخبار دولية
09:46
المرصد السوري: سقوط ثلاثة على الأقلّ في غارة إسرائيلية جنوب دمشق
أخبار دولية
09:46
المرصد السوري: سقوط ثلاثة على الأقلّ في غارة إسرائيلية جنوب دمشق
0
أخبار دولية
09:41
فيديو للمبنى السكني المستهدف في منطقة السيدة زينب في دمشق
أخبار دولية
09:41
فيديو للمبنى السكني المستهدف في منطقة السيدة زينب في دمشق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:42
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
أمن وقضاء
11:42
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
0
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
أخبار لبنان
11:37
نتنياهو يؤكد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة البايجر
0
آخر الأخبار
10:51
الوكالة الوطنية: صوت الانفجار الذي سمع منذ قليل في الهرمل ناتج من تفجير الجيش لصاروخ لم ينفجر سابقا
آخر الأخبار
10:51
الوكالة الوطنية: صوت الانفجار الذي سمع منذ قليل في الهرمل ناتج من تفجير الجيش لصاروخ لم ينفجر سابقا
0
موضة وجمال
2024-07-27
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
موضة وجمال
2024-07-27
من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:32
الاشقر: المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني
أخبار لبنان
08:32
الاشقر: المساعدات الخارجية المالية تُربط بشرط البدء بتدريس النازح غير اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
مناطق في لبنان تنعم بالاستقرار بعيدا عن دائرة التصعيد...اليكم المشهد من برمانا
تقارير نشرة الاخبار
07:11
مناطق في لبنان تنعم بالاستقرار بعيدا عن دائرة التصعيد...اليكم المشهد من برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
تفاصيل المشهد الميداني الاسرائيلي وحقيقة التقدم في الاتصالات لوقف النار
تقارير نشرة الاخبار
07:08
تفاصيل المشهد الميداني الاسرائيلي وحقيقة التقدم في الاتصالات لوقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
محصلة الشهداء في منطقة صور...وتطورات الجبهة الأمامية والمواجهات على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
07:06
محصلة الشهداء في منطقة صور...وتطورات الجبهة الأمامية والمواجهات على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
06:59
العدوان والتدمير الممنهج لبعلبك يتواصل
تقارير نشرة الاخبار
06:59
العدوان والتدمير الممنهج لبعلبك يتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
آخر المستجدات من المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي طالت هذه المرة بلدة علمات
تقارير نشرة الاخبار
06:58
آخر المستجدات من المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي طالت هذه المرة بلدة علمات
0
أخبار لبنان
05:57
وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
أخبار لبنان
05:57
وزير الصحة للـ LBCI يذكّر بالخط الساخن: ليس هناك أي دواء مقطوع
0
أخبار لبنان
05:36
أكثر من 20 شهيدأ في علمات بينهم اطفال... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
05:36
أكثر من 20 شهيدأ في علمات بينهم اطفال... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:22
استمرار عملية رفع الأنقاض في علمات - جبيل (فيديو)
أخبار لبنان
05:22
استمرار عملية رفع الأنقاض في علمات - جبيل (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
موضة وجمال
12:37
ندى كوسا: نجمة في الكون
2
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
أخبار لبنان
14:53
أدرعي: قلناها بوضوح حربنا ليست ضد الشعب اللبناني..حربنا ضد حزب الله
3
خبر عاجل
04:56
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصا من بينهم 3 أطفال
خبر عاجل
04:56
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصا من بينهم 3 أطفال
4
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
خبر عاجل
03:29
غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة علمات - قضاء جبيل
5
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
آخر الأخبار
16:23
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها
6
خبر عاجل
06:23
إنتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض المنزل المستهدف في علمات والعمل جار للبحث عن آخرين ونقل ٦ جرحى ممن كانوا في محيط المنزل الى المستشفيات المجاورة
خبر عاجل
06:23
إنتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض المنزل المستهدف في علمات والعمل جار للبحث عن آخرين ونقل ٦ جرحى ممن كانوا في محيط المنزل الى المستشفيات المجاورة
7
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
آخر الأخبار
17:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية ويدور حديث حول اتفاق جيد جدا لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل
8
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More