وزير الخارجية السعودي يترأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية

ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الرياض اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غداً الاثنين.



وتأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 تشرين الثاني 2023، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.



وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.