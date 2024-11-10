الشرطة الهولندية تهدد باعتقال المعترضين على حظر الاحتجاجات

أصدرت الشرطة الهولندية تعليمات للمحتجين بمغادرة ساحة دام الواقعة في وسط أمستردام، وقالت إنها ستعتقل الأشخاص الذين يرفضون المغادرة.



وجاء ذلك في منشور على حساب سلطات مدينة أمستردام على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.



وفي وقت سابق اليوم، أيدت محكمة في أمستردام حظرا على المظاهرات في المدينة تم فرضه في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت هذا الأسبوع بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين.