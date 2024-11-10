نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة.وقال نتنياهو في بيان: "كانت محادثات جيدة ومهمة للغاية. نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسعه وفي مجالات أخرى".