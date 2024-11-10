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رئيس إسرائيل سيلتقي بالرئيس الأميركي يوم الثلاثاء

أخبار دولية
2024-11-10 | 09:16
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رئيس إسرائيل سيلتقي بالرئيس الأميركي يوم الثلاثاء
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رئيس إسرائيل سيلتقي بالرئيس الأميركي يوم الثلاثاء

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم، أن الرئيس سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لبحث الأزمتين في غزة ولبنان.

أخبار دولية

إسرائيل

إسحق هرتسوغ

بايدن

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