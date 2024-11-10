رئيس إسرائيل سيلتقي بالرئيس الأميركي يوم الثلاثاء

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم، أن الرئيس سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لبحث الأزمتين في غزة ولبنان.