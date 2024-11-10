رئيس هيئة الأركان السعودي يزور إيران في خطوة نادرة

التقى رئيس هيئة أركان الجيش السعودي الفريق الأول فياض الرويلي مسؤولين إيرانيين في طهران الأحد في إطار زيارة نادرة لضابط عسكري سعودي كبير إلى إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).



وقالت الوكالة إن الرويلي تحدث مع نظيره اللواء محمد باقري في مقر القوات المسلحة الإيرانية في طهران.



وأضافت "إرنا" أن "تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المواضيع الرئيسية لهذا الاجتماع".



وخلال اللقاء، أكد اللواء باقري "زيادة مستوى التعاون في مجالات الدفاع" بين البلدين، بحسب وكالة فارس للأنباء.



وأضاف: "نريد أن تشارك البحرية السعودية في تدريبات بحرية إيرانية العام المقبل بوحدات عائمة أو كمراقبين"، بحسب المصدر نفسه.