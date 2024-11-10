مقتل خمسة عناصر من القوى الأمنية في "هجوم إرهابي" في جنوب شرق إيران

قتل خمسة عناصر على الأقل من قوات الأمن الإيرانية، في "هجوم إرهابي" في جنوب شرق البلاد المضطرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وقالت وكالة أنباء فارس إن خمسة أفراد من قوات الأمن قتلوا في هجوم إرهابي في قضاء سراوان جنوب محافظة سيستان وبلوشستان.