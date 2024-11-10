أدرعي: قضينا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي الأرهابية في قطاع غزة
🔻أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق يوم أمس السبت وقضت على الأرهابي المدعو محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والذي عمل داخل مجمع… pic.twitter.com/i99FSzyDHh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024
#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي الأرهابية في قطاع غزة
🔻أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق يوم أمس السبت وقضت على الأرهابي المدعو محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والذي عمل داخل مجمع… pic.twitter.com/i99FSzyDHh