أدرعي: قضينا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة

#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي الأرهابية في قطاع غزة



🔻أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق يوم أمس السبت وقضت على الأرهابي المدعو محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والذي عمل داخل مجمع… pic.twitter.com/i99FSzyDHh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وطتب أدرعي عبر موقع "إكس": الجيش الاسرائيلي والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.-أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق يوم أمس السبت وقضت على محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والذي عمل داخل مجمع قيادة وسيطرة في منطقة أستخدمت سابقًا كمدرسة فهد الصباح في شمال قطاع غزة.- كان أبو سخيل يعتبر عنصرا بارزًا في الجهاد الإسلامي عمل في تخطيط وتنفيذ مخططات وبلورة صورة الوضع والتنسيق مع حماس لتنفيذ اعتداءات ضد مواطني إسرائيل والجيش العامل في قطاع غزة.-الحديث عن مثل آخر لاستخدام المنظمات المنهجي بالبنى التحتية والمجتمع المدني في قطاع غزة كدروع بشرية".