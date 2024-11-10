واشنطن بوست: ترامب يدعو بوتين في مكالمة هاتفية إلى عدم التصعيد في أوكرانيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الخميس وناقشا الحرب في أوكرانيا.



وقالت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا. وأفادت تقارير إعلامبية بأن ترامب تحدث أيضًا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.