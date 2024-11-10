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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

أخبار دولية
2024-11-10 | 16:39
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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا
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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق كوبا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالًا قوته 6.8 درجة ضرب شرق كوبا اليوم الأحد، ما أدى إلى اهتزاز مبان في مدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدن الجزيرة، والمنطقة الريفية المحيطة بها.

وهز الزلزال ساحل جنوب شرق كوبا في إقليم غرانما قرب بلدية بارتولومي ماسو التي اتخذها الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مقرًا خلال الثورة الكوبية.

وتحدثت رويترز مع عدة سكان في المنطقة وأفادوا بأن الزلزال كان أقوى من أي زلزال آخر شهدوه. وأشاروا إلى أن المنازل والمباني اهتزت بشدة وأن الأطباق سقطت من فوق الأرفف. ووردت تقارير عن وقوع أضرار في بيلون قرب مركز الزلزال.

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