إيران تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة بعد غارة على سوريا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد إلى فرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب غارة دامية على سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "طهران تدين بشدة الهجوم العدواني الذي نفذه النظام الصهيوني اليوم ضد مبنى سكني في منطقة دمشق".



وقتل تسعة أشخاص على الأقل الأحد، بينهم قيادي في حزب الله، في غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وحض بقائي على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك "حظر الأسلحة" و"طردها من الأمم المتحدة".





