شولتس يقول إنه مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة هذا العام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.



وقال شولتس الذي انهار ائتلافه الحكومي الأربعاء في مقابلة تلفزيونية: "بالنسبة إلي لن تكون هناك مشكلة" لطلب التصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في حال وافقت الأحزاب الرئيسية، بعد أن كان قد تحدث في وقت سابق عن تصويت في منتصف كانون الثاني وانتخابات في أواخر آذار.