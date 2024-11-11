قناة المسيرة: سلسلة ضربات جوية استهدفت محافظتي عمران وصعدة في اليمن

استهدفت سلسلة ضربات جوية محافظتي عمران وصعدة، في اليمن، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.



وقيل إنّ هذه الضربات أميركية وبريطانية.

