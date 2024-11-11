إحباط محاولة اوكرانية للتخطيط لخطف طائرة هليكوبتر تُستخدم في الحرب الإلكترونية

أحبط جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ محاولة من كييف، للتخطيط لخطف طائرة هليكوبتر تُستخدم في الحرب الإلكترونية ونقلها إلى أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن الخدمة الصحافية.



وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن جهاز الأمن الاتحاديّ إنّ روسيا تلقّت، خلال العملية، معلومات ساعدت القوات الروسية على قصف مواقع تابعة للقوات الجوية والبرية الأوكرانية.