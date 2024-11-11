الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا: هجوم جوي روسي أثناء الليل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين
أخبار دولية
2024-11-11 | 00:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا: هجوم جوي روسي أثناء الليل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين
أعلن حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن هجوما جويا روسيا أثناء الليل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر ونشوب حرائق في عدة مبان سكنية. وقال الحاكم فيتالي كيم في قناته على تطبيق تيليجرام "للأسف، قُتل شخصان". وأضاف أن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا.
وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم منذ شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط 2022، الغالبية العظمى منهم من الأوكرانيين.
خضعت منطقة ميكولايف ومعظم النصف الشرقي من أوكرانيا لتأهب لشن هجمات جوية وتهديد بشن هجمات بطائرات مسيرة روسية على نحو متقطع طوال الليل، بدءا من حوالي الساعة 1930 بتوقيت جرينتش أمس الأحد، وفقا لبيانات من القوات الجوية الأوكرانية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أثناء
الليل
مدنيين
اثنين
التالي
رئيس الوزراء البريطانيّ يلتقي ماكرون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا
إحباط محاولة اوكرانية للتخطيط لخطف طائرة هليكوبتر تُستخدم في الحرب الإلكترونية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-10-15
مقتل شخص في هجوم روسي على ميكولايف بأوكرانيا
أخبار دولية
2024-10-15
مقتل شخص في هجوم روسي على ميكولايف بأوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-09-15
وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل
أخبار دولية
2024-09-15
وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل
0
أخبار دولية
2024-09-03
أوكرانيا: روسيا استهدفت السكك الحديدية في هجوم الليلة الماضية
أخبار دولية
2024-09-03
أوكرانيا: روسيا استهدفت السكك الحديدية في هجوم الليلة الماضية
0
أخبار دولية
2024-08-29
أوكرانيا تعلن تحطّم مقاتلة "إف-16" أميركية ومقتل الطيار خلال تصديه لهجوم روسي
أخبار دولية
2024-08-29
أوكرانيا تعلن تحطّم مقاتلة "إف-16" أميركية ومقتل الطيار خلال تصديه لهجوم روسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:41
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025
أخبار دولية
09:41
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025
0
أخبار دولية
09:40
لقاء بين الاسد وبن سلمان على هامش القمة العربية والاسلامية.. وهذا ما تم بحثه
أخبار دولية
09:40
لقاء بين الاسد وبن سلمان على هامش القمة العربية والاسلامية.. وهذا ما تم بحثه
0
أخبار دولية
09:20
الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
أخبار دولية
09:20
الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
0
أخبار دولية
07:56
فرنسا: عقوبات قريبة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف
أخبار دولية
07:56
فرنسا: عقوبات قريبة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-30
جورج وسوف بمشهد عصري وشبابي... "رقصة إسباني" تشعل الأجواء الصيفية!
فنّ
2024-07-30
جورج وسوف بمشهد عصري وشبابي... "رقصة إسباني" تشعل الأجواء الصيفية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هوكشتاين في لبنان الاسبوع المقبل... وهذا الطرح الذي سيقدمه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هوكشتاين في لبنان الاسبوع المقبل... وهذا الطرح الذي سيقدمه
0
أخبار دولية
07:24
القِمة العربية والإسلامية... بحث للعدوان على غزّة ولبنان
أخبار دولية
07:24
القِمة العربية والإسلامية... بحث للعدوان على غزّة ولبنان
0
فنّ
2024-07-29
فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
فنّ
2024-07-29
فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
إليكم أخر المعطيات المتعلقة بزيارة هوكستين إلى لبنان
أخبار لبنان
08:31
إليكم أخر المعطيات المتعلقة بزيارة هوكستين إلى لبنان
0
أخبار دولية
07:24
القِمة العربية والإسلامية... بحث للعدوان على غزّة ولبنان
أخبار دولية
07:24
القِمة العربية والإسلامية... بحث للعدوان على غزّة ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
إجراءات ليتمكن النازحون من الحصول على وثائق رسمية من دوائر النفوذ
تقارير نشرة الاخبار
06:37
إجراءات ليتمكن النازحون من الحصول على وثائق رسمية من دوائر النفوذ
0
تقارير نشرة الاخبار
06:33
استهداف مستوطنة كرمئيل واصابة مبنى مكون من 9 طوابق... اليكم التفاصيل الميدانية والسياسية
تقارير نشرة الاخبار
06:33
استهداف مستوطنة كرمئيل واصابة مبنى مكون من 9 طوابق... اليكم التفاصيل الميدانية والسياسية
0
أخبار لبنان
06:22
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر لإطلاق 4 عيادات طبّية متنقّلة
أخبار لبنان
06:22
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر لإطلاق 4 عيادات طبّية متنقّلة
0
أخبار لبنان
04:54
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: لن تستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة...ولم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وقف العدوان
أخبار لبنان
04:54
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله: لن تستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة...ولم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وقف العدوان
0
أخبار لبنان
03:48
الأضرار التي لحقت بأحد المنازل في حاروف جراء الغارة ليلًا
أخبار لبنان
03:48
الأضرار التي لحقت بأحد المنازل في حاروف جراء الغارة ليلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
مشهد النبطية... هكذا بدا
تقارير نشرة الاخبار
03:36
مشهد النبطية... هكذا بدا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
ارتفاع عدد شهداء مجزرة دير قانون وانتهاء عملية رفع الأنقاض...
تقارير نشرة الاخبار
03:36
ارتفاع عدد شهداء مجزرة دير قانون وانتهاء عملية رفع الأنقاض...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
2
خبر عاجل
11:52
أدرعي: دمرنا مجمعًا لحزب الله تحت الأرض تم اخفاؤه تحت مقبرة في جنوب لبنان
خبر عاجل
11:52
أدرعي: دمرنا مجمعًا لحزب الله تحت الأرض تم اخفاؤه تحت مقبرة في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
4
أخبار لبنان
02:10
صور من داخل العديسة... تحولت الى دمار شامل
أخبار لبنان
02:10
صور من داخل العديسة... تحولت الى دمار شامل
5
خبر عاجل
12:13
تجمع للمياه على طريق المطار قبل خلدة جراء الامطار الغزيرة (فيديو)
خبر عاجل
12:13
تجمع للمياه على طريق المطار قبل خلدة جراء الامطار الغزيرة (فيديو)
6
خبر عاجل
15:12
القرم للـLBCI: هناك خطر على الإنترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد
خبر عاجل
15:12
القرم للـLBCI: هناك خطر على الإنترنت في لبنان فالأجواء اللبنانية مفتوحة والإسرائيلي يتجول فيها كما يريد
7
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
خبر عاجل
10:38
تدابير سير إعتبارًا من مساء الغد بسبب أعمال صيانة فواصل التمدد على المسلك الغربي من جادة إميل لحود
8
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More