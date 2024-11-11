أوكرانيا: هجوم جوي روسي أثناء الليل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين

أعلن حاكم منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا إن هجوما جويا روسيا أثناء الليل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر ونشوب حرائق في عدة مبان سكنية. وقال الحاكم فيتالي كيم في قناته على تطبيق تيليجرام "للأسف، قُتل شخصان". وأضاف أن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا.



وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم منذ شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط 2022، الغالبية العظمى منهم من الأوكرانيين.



خضعت منطقة ميكولايف ومعظم النصف الشرقي من أوكرانيا لتأهب لشن هجمات جوية وتهديد بشن هجمات بطائرات مسيرة روسية على نحو متقطع طوال الليل، بدءا من حوالي الساعة 1930 بتوقيت جرينتش أمس الأحد، وفقا لبيانات من القوات الجوية الأوكرانية.