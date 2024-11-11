رئيس الوزراء البريطانيّ يلتقي ماكرون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا

يلتقي رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا، بعد أن أثار انتخاب دونالد ترامب مخاوف من انخفاض الدعم الأميركيّ للحرب ضد روسيا.



وقالت الحكومة البريطانية إنّ ستارمر وماكرون سيناقشان "الغزو الروسيّ الهمجيّ المستمر لأوكرانيا والوضع الإنسانيّ المروع في غزة".



ولفتت بريطانيا وفرنسا إلى وجوب مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا، لحماية القارة الأوروبية ككلّ.



ومن المقرّر أن يلتقي ستارمر، خلال زيارته إلى فرنسا، رئيس الوزراء الفرنسيّ الجديد ميشيل بارنييه.



وسيكون هذا أوّل لقاء بينهما، منذ تولي بارنييه منصب رئيس الوزراء، في أيلول.



وقال مكتب ستارمر إنّ آخر زعيم بريطانيّ حضر احتفالات يوم الهدنة الفرنسية كان ونستون تشرشل، الذي استضافه شارل ديجول في عام 1944.