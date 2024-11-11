دوي انفجارات في كييف وانقطاع الكهرباء عن أجزاء منها

سُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة، بعد أن وضعت القوات الجوية الأوكرانية البلاد بأكملها في حالة تأهّب لهجمات جوية عقب شنّ روسيا ضربات صاروخية.وقالت القوات الجوية على قنواتها على تيليغرام: "الإنذار الجويّ مرتبط بإطلاق صواريخ كروز من قاذفات استراتيجية من طراز تو-95إم إس".دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة، بعد أن وضعت القوات الجوية الأوكرانية البلاد بأكملها في حالة تأهّب لهجمات جوية عقب شنّ روسيا ضربات صاروخية.