ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني، مسعود بزشيكان، بحسب "واس".



وأشاد بزشيكان "بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية"، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.



كما تم خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.