ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشاد فخامته خلاله بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنياً للقمة النجاح والتوفيق.#واس pic.twitter.com/4qC11Zq6lC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 10, 2024
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشاد فخامته خلاله بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنياً للقمة النجاح والتوفيق.#واس pic.twitter.com/4qC11Zq6lC