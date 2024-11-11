أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يوسّع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة

#عاجل جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة
⭕️يعلن جيش الدفاع عن توسيع المنطقة الإنسانية التي تشمل مستشفيات ميدانية تم انشائها منذ بداية الحرب بالإضافة إلى مجمعات خيام ومواد للكوآىي بالإضافة إلى كميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم ادخالها… pic.twitter.com/ZOJdpClz3X
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024
#عاجل جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة
⭕️يعلن جيش الدفاع عن توسيع المنطقة الإنسانية التي تشمل مستشفيات ميدانية تم انشائها منذ بداية الحرب بالإضافة إلى مجمعات خيام ومواد للكوآىي بالإضافة إلى كميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم ادخالها… pic.twitter.com/ZOJdpClz3X