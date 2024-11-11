أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يوسّع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة

#عاجل جيش الدفاع يوسع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة



⭕️يعلن جيش الدفاع عن توسيع المنطقة الإنسانية التي تشمل مستشفيات ميدانية تم انشائها منذ بداية الحرب بالإضافة إلى مجمعات خيام ومواد للكوآىي بالإضافة إلى كميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم ادخالها… pic.twitter.com/ZOJdpClz3X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024

أعلن الجيش الإسرائيليّ توسيع المنطقة الإنسانية، "التي تشمل مستشفيات ميدانية أُنشئت، منذ بداية الحرب، إضافة إلى مجمعات خيام ومواد للكوآىي، إضافة إلى كميات من الغذاء والمياه والدواء إلى جانب المواد الطبية التي تم ادخالها بتنسيق بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والمجتمع الدوليّ."وقال إنّ الجيش سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك حماس وإعادة المختطفين.