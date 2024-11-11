وزارة الخارجية الإيرانية على علم بتقارير اعتقال الصحافيّ الإيرانيّ الأميركيّ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ الوزارة على علم بالتقارير المتعلقة باعتقال الصحافيّ الإيرانيّ الأميركيّ رضا ولي زاده في إيران.



وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ الصحافيّ، الذي عمل في السابق لدى محطة إذاعية تمولها الحكومة الأميركية محتجز في إيران منذ شهور.