القِمة العربية والإسلامية... بحث للعدوان على غزّة ولبنان

بدأت القِمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على صعيد قادة ورؤساء الدول.



وحضر الرئيس السوريّ بشار الأسد ووزير الخارجية الإيرانيّ ممثلًا الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، إضافة الى نائب الرئيس بزشكيان الذي إعتذر عن الحضور لتراكم المهام التنفيذية.



وطالب ولي العهد السعوديّ بإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ غير المشروع في فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين.



وشدّد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان على كامل أراضيه.



ورأى الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط أنّ المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكان السلام.



وقال أبو الغيط: "انعدام المحاسبة الدولية شجّع قيادة إسرائيل إلى تنفيذ مخططات لا يمكن وصفها سوى بالجنون كإعادة رسم شرق أوسط من جديد فأيّ شرق اوسط هذا الذي يُرسم بالدم."



أمّا الرئيس الفلسطينيّ فطالب بالتحلّي بأعلى درجات التضامن لوقف العدوان الإسرائيليّ وإيصال المساعدات وتولّي دولة فلسطين مسؤولياتها وإعادة النازحين تمهيدًا لإعادة الإعمار.



وقال: "نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدوليّ وتنهي جرائمها كما بمراجعة دول العالم في علاقاتها مع اسرائيل بسبب ارتكابها الابادة الجماعية ونطالب بفرض العقوبات عليها."



ودعا الملك الأردنيّ عبدالله الثاني إلى "تحرّك فوريّ لوقف هذا العدوان فلا نريد كلامًا بل مواقف جادّة لإنهاء الماساة وحماية أهلنا في غزة".



وقال: "على المجتمع الدولي ان يتخذ موقفا حازما لمنع تفاقم الازمة في غزة ولا بد من تحرك فوري لوقف العدوان وادعو اشقاءنا للمشاركة في جسر انساني لايصال المساعدات الى غزة."



ودان الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي حملة القتل الممنهج على قطاع غزة وسنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



وقال السيسي: "مصر ملتزمة بشكل كامل لتقديم العون للبنان وللجيش اللبناني ونشدد على ضرورة وقف النار في لبنان وفقا للقرار 1701."