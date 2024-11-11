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الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

أخبار دولية
2024-11-11 | 09:20
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الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
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الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

نفى الكرملين ما أوردته صحيفة أميركية بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا الى أن موسكو لم تتلق بعد أي مؤشرات من الحلفاء الغربيين لكييف عن استعدادهم للبحث في سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت الأحد نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترامب الذي سينصّب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني، تحدث إلى الرئيس الروسي وحضّه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ما أوردته الصحيفة "لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق... هذا ببساطة نبأ كاذب" مضيفا "حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة" لاجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.

وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس إنه "لن يعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة آخرين". 

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