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لقاء بين الاسد وبن سلمان على هامش القمة العربية والاسلامية.. وهذا ما تم بحثه
أخبار دولية
2024-11-11 | 09:40
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لقاء بين الاسد وبن سلمان على هامش القمة العربية والاسلامية.. وهذا ما تم بحثه
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة.
وتم الشديد على مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة.
كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
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