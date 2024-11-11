وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.



وعبر مكتب الوزير اليميني المتطرف في بيان عن أمل سموتريتش في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية.