قتلى بهجوم على مركز للشرطة في شمال شرق الهند

خاضت الشرطة في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند مواجهات مع قوات من أقلية كوكي وقتلت 10 أشخاص على الأقل بعدما تعرّض أحد مراكزها لهجوم، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



وأفاد نائب مفوض منطقة جيريبام التابعة للولاية كريشنا كومار فرانس برس عن إصابة ضابط بجروح أثناء "تصديه لهجوم على مركز للشرطة"، مشيرا إلى "انتشال جثث عشرة مجرمين حتى اللحظة".



وتأتي أعمال العنف في إطار النزاع الذي اندلع في مانيبور في أيار 2023 بين شعب الميتي (معظم أفراده هندوس) والذي يشكّل أكثرية وشعب كوكي (معظم أفراده من المسيحيين).