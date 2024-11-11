مجموعة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 كانون الأول

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 كانون الأول ضمنا بسبب النزاع في الشرق الأوسط.



ويشمل القرار جميع شركات الطيران ضمن المجموعة بما في ذلك الخطوط السويسرية والنمساوية ويورووينغز.



كما سيتم تعليق الرحلات إلى تل أبيب من فرانكفورت وميونيخ على متن لوفتهانزا حتى نهاية العام، بحسب المجموعة.