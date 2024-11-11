بن فرحان في ختام قمة الرياض: هدفنا وقف الحرب ويجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم إسرائيل

اشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في ختام القمة العربية والإسلامية في الرياض، خلال مؤتمر صحافي، الى ان "القمة تهدف لتهدئة التوترات في المنطقة، ونحن نريد حلا دائما يرسخ السلام في المنطقة".



وقال: "يجب رفع القيود عن وصول المساعدات لغزة، والقمة ناقشت التوصل لوقف النار وتنسيق التدابير لذلك. وقيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط، والأولوية حاليا لوقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين".



وأضاف: "هناك تصعيد في الضفة الغربية ورقعة الحرب اتسعت لتشمل لبنان، وهدفنا في المقام الأول هو وقف الحرب، كما انه يجب ألا نسمح للمجتمع الدولي بالتغاضي عن جرائم إسرائيل، ونحن نسعى لتركيز الأنظار على حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير.



واعتبر ان "هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في غزة، والعالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، وصدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول الى حل".