استشهاد 7 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على مقهى جنوب قطاع غزة

أفاد مسعفون اليوم، بأن سبعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على مقهى غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة.