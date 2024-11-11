الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف مرتبطة بجماعات إيرانية في سوريا

أعلن الجيش الأمبركي الاثنين، أنه شن ضربات على تسعة أهداف مرتبطة بجماعات إيرانية في سوريا.



وذكر في بيان، أن الضربات استهدفت موقعين ردا على هجمات عدة على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.