الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يدين دعوة سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-11-11 | 17:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأردن يدين دعوة سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
أخبار دولية
الأردن
بتسلئيل سموتريتش
السيادة الإسرائيلية
الضفة الغربية
التالي
استهداف مستوطنة كرمئيل واصابة مبنى مكون من 9 طوابق... اليكم التفاصيل الميدانية والسياسية
وزارة الخارجية الإيرانية على علم بتقارير اعتقال الصحافيّ الإيرانيّ الأميركيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-31
الجزيرة نقلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تغرق المخيمات بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن لإنشاء جبهة إرهاب شرقية وما تسعى إليه إيران في الضفة الغربية يهدد أيضا استقرار الأردن
آخر الأخبار
2024-08-31
الجزيرة نقلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تغرق المخيمات بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن لإنشاء جبهة إرهاب شرقية وما تسعى إليه إيران في الضفة الغربية يهدد أيضا استقرار الأردن
0
أخبار دولية
2024-08-28
العاهل الأردني يحذر خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي من "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية"
أخبار دولية
2024-08-28
العاهل الأردني يحذر خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي من "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية"
0
آخر الأخبار
17:30
بوريل: أدين دعوة سموتريتش لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني
آخر الأخبار
17:30
بوريل: أدين دعوة سموتريتش لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني
0
أخبار دولية
09:41
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025
أخبار دولية
09:41
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:36
إيران حول التواصل مع إدارة ترامب: سنعمل وفقا لما يحقق مصالحنا
أخبار دولية
03:36
إيران حول التواصل مع إدارة ترامب: سنعمل وفقا لما يحقق مصالحنا
0
أخبار دولية
02:41
رئيس الأمم المتحدة للمناخ: دبلوماسية المناخ ستستمر رغم إعادة انتخاب ترامب
أخبار دولية
02:41
رئيس الأمم المتحدة للمناخ: دبلوماسية المناخ ستستمر رغم إعادة انتخاب ترامب
0
أخبار دولية
02:27
مصادر رويترز: ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية
أخبار دولية
02:27
مصادر رويترز: ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية
0
أخبار دولية
02:14
صندوق النقد الدوليّ وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب
أخبار دولية
02:14
صندوق النقد الدوليّ وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:38
غارة على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
03:38
غارة على الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
2024-10-14
غارة على طريق حدوديّ مع سوريا شرقي الهرمل
آخر الأخبار
2024-10-14
غارة على طريق حدوديّ مع سوريا شرقي الهرمل
0
أخبار لبنان
2024-11-06
انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة
أخبار لبنان
2024-11-06
انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة
0
أمن وقضاء
2024-10-08
هذا ما يجري في مارون الراس
أمن وقضاء
2024-10-08
هذا ما يجري في مارون الراس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
اعتداءات متكررة على النبطية
تقارير نشرة الاخبار
03:36
اعتداءات متكررة على النبطية
0
أخبار لبنان
03:33
بعد التحذيرات الاسرائيلية... عملية إخلاء للمواطنين في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
03:33
بعد التحذيرات الاسرائيلية... عملية إخلاء للمواطنين في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
16:16
بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
أخبار لبنان
16:16
بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
0
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
2
أخبار لبنان
03:03
أدرعي: الإنذار الثالث لسكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
03:03
أدرعي: الإنذار الثالث لسكان الضاحية الجنوبية
3
أخبار لبنان
02:56
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
02:56
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
4
أخبار لبنان
02:59
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
أخبار لبنان
02:59
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
5
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
6
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
7
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
8
خبر عاجل
13:52
شينكر لـ عشرين 30: لبنان سيكون آخر دولة توقّع معاهدة سلام مع إسرائيل ولديه فرصة الآن لتغيير نظامه السياسي وتحديد دور حزب الله وإيران في السياسة اللبنانية ولا أرى بالضرورة معاهدة سلام لكن يمكنني رؤية علاقات طبيعية وحدود هادئة
خبر عاجل
13:52
شينكر لـ عشرين 30: لبنان سيكون آخر دولة توقّع معاهدة سلام مع إسرائيل ولديه فرصة الآن لتغيير نظامه السياسي وتحديد دور حزب الله وإيران في السياسة اللبنانية ولا أرى بالضرورة معاهدة سلام لكن يمكنني رؤية علاقات طبيعية وحدود هادئة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More