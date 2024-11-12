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مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية
أخبار دولية
2024-11-12 | 02:05
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مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولّي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني "بعد مرور 19 شهرًا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
ولفت دبلوماسيون إلى أنّ بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
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