صندوق النقد الدوليّ وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب

وافق المجلس التنفيذيّ لصندوق النقد الدوليّ على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 415 مليون دولار.