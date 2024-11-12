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مصادر رويترز: ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية

أخبار دولية
2024-11-12 | 02:27
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مصادر رويترز: ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية
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مصادر رويترز: ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية

اختار الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرًا للخارجية، وفق مصادر رويترز.

ويجعل ذلك السياسيّ المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوريّ منصبه في كانون الثاني.
 
روبيو بلا شك الخيار الأكثر تشددًا ضمن قائمة صغيرة وضعها ترامب للمرشحين لمنصب وزير الخارجية.

ودعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة ومنهم الصين وإيران وكوبا.
 
لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، خفف روبيو بعض مواقفه لتتماشى بشكل أكبر مع آراء ترامب.

ويتهم الرئيس المنتخب رؤساء الولايات المتحدة السابقين بالزج بالبلاد في حروب مكلفة وغير مجدية، ويدفع في اتجاه سياسة خارجية أكثر تحفظًا.
 
ورغم أنّ ترامب يمكنه دائمًا تغيير رأيه في اللحظة الأخيرة، فبدا وكأنه استقر على اختياره أمس الاثنين، وفقًا للمصادر.

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