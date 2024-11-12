رئيس الأمم المتحدة للمناخ: دبلوماسية المناخ ستستمر رغم إعادة انتخاب ترامب

أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل الثلاثاء أن العمل المناخي العالمي "متين وسيستمر" رغم إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الذي تعهد الانسحاب من اتفاق باريس.



وصرح ستيل لصحافيين خلال مؤتمر "كوب29" للمناخ في باكو "كتب العديد منكم عن الآثار المناخية للأحداث السياسية في الأسابيع الماضية. سأكتفي بالقول إن عمليتنا قوية. إنها متينة وستستمر".