إيران حول التواصل مع إدارة ترامب: سنعمل وفقا لما يحقق مصالحنا

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قولها اليوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية ستسعى لتحقيق كل ما يحقق "مصالحها"، وذلك ردا على سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.