لقاء جمع سفير إيران لدى لبنان مع عراقجي... لوقف الجرائم

اجتمع سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني، مع وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، قبل عودته إلى مقر عمله.



وكان أماني قد نُقل إلى طِهران، للعلاج بعد إصابته في الانفجار في بيروت، وسيعود إلى مقر عمله في بيروت بعد شفائه.



وشدّد عراقجي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام الوسائل السياسية والدولية، لوقف الجرائم، التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان فورًا.



وقدّم التعليمات اللازمة للسفير الإيرانيّ في بيروت للمرحلة المقبلة.