وزير خارجية فرنسا: "لا تأكيد" لمجيء سموتريتش إلى باريس

أعلن وزير الخارجية جان-نويل بارو الثلاثاء إنه لم يحصل على تأكيد بمجيء الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى باريس خلال الأسبوع الحالي.



وأوضح بارو خلال مقابلة مشتركة مع محطة "فرانس 24" التلفزيونية وإذاعة "ار اف إي"، "ليس لدي في الوقت الراهن تأكيد على مجيئه".



ودعي وزير المال الإسرائيلي للمشاركة في احتفال "إسرائيل إلى الأبد" الذي تنظمه شخصيات يمينية متطرفة دعما لإسرائيل.



ويقام الاحتفال الذي حاولت جمعيات ونقابات وأحزاب يسارية إلغاءه من دون جدوى، عشية مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس.



وتعتبر السلطات الفرنسية هذه المباراة "عالية المخاطر" بعد أعمال عنف وقعت الخميس الماضي في امستردام على هامش مباراة بين النادي الإسرائيلي مكابي تل أبيب وأياكس امستردام الهولندي.



