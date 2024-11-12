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أمير قطر يعين رئيس جهاز قطر للاستثمار وزيرا للصحة العامة
أخبار دولية
2024-11-12 | 05:28
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أمير قطر يعين رئيس جهاز قطر للاستثمار وزيرا للصحة العامة
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء شمل تعيين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود وزيرا جديدا للصحة العامة.
ولم يتضح بعد ما إن كان آل محمود سيبقى في منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في البلاد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
وفي إطار التعديل الوزاري الذي أجري اليوم، عين أمير قطر أيضا الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا جديدا للتجارة والصناعة في البلاد.
والشيخ فيصل هو رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات القطرية (أريدُ). ومن غير الواضح ما إذا كان سيبقى في هذين المنصبين.
كما عين أمير قطر لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة جديدة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وكانت قد شغلت سابقا منصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي وقادت جهود قطر الإنسانية العالمية، وخصوصا في غزة ولبنان.
كما قادت لولوة الدور القطري في التوسط لإعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى بلادهم من روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا.
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