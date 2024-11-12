أمير قطر يصدر قرارا بتعيين سيف سعيد السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارًا بتعيين محمد سيف سعيد السويدي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لجهاز قطر للاستثمار.