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مقتل أم وأطفالها الثلاثة في ضربة روسية في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-11-12 | 07:16
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مقتل أم وأطفالها الثلاثة في ضربة روسية في أوكرانيا
قُتلت امرأة وأطفالها الثلاثة في شقتهم جراء هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في شرق وسط أوكرانيا، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات الأوكرانية الثلاثاء.
ودمر صاروخ روسي قسمًا من مبنى سكني صباح الاثنين. وأعلن الحاكم المحلي في المساء العثور على جثة المرأة مدفونة تحت الأنقاض، متحدثًا أيضًا عن إصابة أربعة عشر شخصًا بجروح.
وفي وقت لاحق، عثر عناصر الإنقاذ على جثث أطفالها الثلاثة، على ما أعلن مكتب المدعي العام صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى انتهاء عملية الإنقاذ.
وقالت جدة الأطفال لوسائل إعلام محلية إن الضحايا هم صبيان يبلغان عامين وعشرة أعوام وفتاة لا يتخطى عمرها الشهرين. وأشارت إلى أن الأب نجا لأنه ذهب إلى غرفة أخرى وقت الانفجار.
ولفت وزير الداخلية إيغور كليمنكو إلى أن "حوالى أربعين مبنى سكنيًا" في هذه المدينة الصناعية تضرر في الهجوم الروسي صباح الاثنين.
أخبار دولية
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